Анастасия Лях .26 августа, 2021 7

Недавно прошел слух, что выход «Венома 2» будет отложен до следующего года. Однако издание Variety утверждает, что студия Sony твердо намерена выпустить ленту до конца 2021-го .

Напомним, изначально сиквел должен был добраться до зрителей еще в 2020 году, но из-за пандемии премьера была перенесена сперва на лето, а затем на осень 2021. После того, как Sony в очередной раз сдвинула прокат с середины сентября на середину октября, распространился слух, будто бы в текущем году фильм не выйдет вовсе, и фанатам придется подождать как минимум до января 2022 (причина — зверствующий в США и других странах дельта-штамм коронавируса).

Однако Variety, ссылаясь на инсайдерскую информацию, опровергла слух. «Веном 2: Карнаж» выйдет на экраны до конца текущего года. Но, возможно, не в октябре, а позже.

Напомним, антагониста Карнажа, который будет противостоять журналисту Эдди Броку/ Веному в исполнении Тома Харди, сыграл Вуди Харрельсон. Мишель Уильямс вернется к образу возлюбленной главного героя.