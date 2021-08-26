Недавно прошел слух, что выход «Венома 2» будет отложен до следующего года. Однако издание Variety утверждает, что студия Sony твердо намерена выпустить ленту до конца
Напомним, изначально сиквел должен был добраться до зрителей еще в 2020 году, но
Однако Variety, ссылаясь на инсайдерскую информацию, опровергла слух. «Веном 2: Карнаж» выйдет на экраны до конца текущего года. Но, возможно, не в октябре, а позже.
Напомним, антагониста Карнажа, который будет противостоять журналисту Эдди Броку/ Веному в исполнении Тома Харди, сыграл Вуди Харрельсон. Мишель Уильямс вернется к образу возлюбленной главного героя.