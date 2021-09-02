Анастасия Лях .2 сентября, 2021 4

Не стоит ждать от сиквела кровожадности. Предстоящее продолжение получило в американском прокате подростковый рейтинг PG-13 , сообщает Comic Book.

Напомним, что первый «Веном» также вышел с подростковым рейтингом. Однако фанаты надеялись, что во второй части будет больше жести и насилия, как в оригинальном комиксе. Но студия Sony, судя по всему, состорожничала и пошла проторенной дорожкой, чтобы привлечь как можно большую аудиторию. Ведь первый фильм собрал очень хорошую кассу, несмотря на ругань в рецензиях.

Также напомним, что ранее стало известно об очередном переносе релиза. Вместо 24 сентября «Веном 2: Карнаж» выйдет на экраны 15 октября.