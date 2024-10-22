sonyazhytkova .22 октября, 2024 6

Актор мріє про епічне протистояння свого Венома з героєм Тома Голланда – Людиною Павуком.

"Я хочу битися з Людиною Павуком. Прямо зараз. Я готовий на це на всі сто… Ніколи не кажи 'ніколи'", – поділився Харді під час виступу на New York Comic Con, за інформацією IGN. В окремому інтерв'ю тому ж виданню Харді висловив свою прихильність до ролі Венома. "Мені сподобалося грати Едді Брока і Венома. Я полюбив цих персонажів і завжди готовий до нових пригод із ними, незалежно від обставин", – зазначив актор.

Наступного дня після свого виступу на NYCC, в інтерв'ю для Comicbook, Том Харді ще раз підкреслив, що готовий повернутися до ролі Венома, якщо це призведе до епічного протистояння з Томом Голландом. Ця ідея не здається такою вже фантастичною, адже в кінці "Веном 2" на неї вже було зроблено натяк. Після перемоги над Карнажем, Брок і його симбіот потрапляють в інший всесвіт, де на екрані з'являється Пітер Паркер. Веном із цікавістю облизує екран і каже: "Ось цей хлопець". Можливо, симбіот насправді хоче з'їсти Паркера?

Сюжет "Веном: Останній танець" продовжить історію втечі Брока та Венома від військових після подій попередньої частини. Однак цього разу їм загрожують не лише переслідування армії, а й нові небезпеки з рідної планети Венома. Окрім Тома Харді, до своїх ролей повернуться Пеггі Лу (місіс Чен) і Стівен Грем (Патрік Малліган), а до акторського складу приєднаються нові обличчя: Чіветель Еджіофор, Джуно Темпл, Ріс Іванс і Аланна Убач.

Прем'єра "Веном 3" очікується 25 жовтня 2024 року.

Джерело: Gamesradar