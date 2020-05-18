Анастасия Лях .18 мая, 2020 9

Французский актер рискует вызвать гнев киноманов и очередные перепалки в соцсетях, которые не так давно вызвал Мартин Скорсезе, нелестно отозвавшийся о комиксах.

В интервью Inverse Кассель заявил, что не стал бы сниматься в экранизациях комиксов, а также что не смотрит подобные фильмы. «Несколько лет тому назад, когда развитие компьютерных спецэффектов позволило Железному человеку и Человеку-пауку выглядеть реалистично, мне было интересно. Но вскоре интерес иссяк. Будучи ребенком, я был большим фанатом комиксов. Но сейчас эти фильмы мне кажутся детскими… И нет, я не стану их смотреть», — сказал актер.

Напомним, ранее режиссер Мартин Скорсезе навлек на себя волну негодования, когда заявил, что фильмы по комиксам — это «вообще не кино».