Французский актер рискует вызвать гнев киноманов и очередные перепалки в соцсетях, которые не так давно вызвал Мартин Скорсезе, нелестно отозвавшийся о комиксах.
В интервью Inverse Кассель заявил, что не стал бы сниматься в экранизациях комиксов, а также что не смотрит подобные фильмы. «Несколько лет тому назад, когда развитие компьютерных спецэффектов позволило Железному человеку и
Напомним, ранее режиссер Мартин Скорсезе навлек на себя волну негодования, когда заявил, что фильмы по комиксам — это «вообще не кино».