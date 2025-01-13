sonyazhytkova .13 января, 2025 5

У час, коли факти часто ставлять під сумнів у соцмережах, режисер Пол Фіг виступив із заявою, яка спростовує чутки про проблеми з виробництвом "Простої послуги 2".

Нещодавно в мережі з’явилася інформація про те, що прем’єру сиквелу нібито відклали через конфлікт між головними зірками стрічки — Анною Кендрік і Блейк Лайвлі. Пол Фіг категорично заперечив ці припущення, зазначивши, що фільм уже завершений і вийде незабаром.

"Це повна нісенітниця. Вибачте", — написав режисер у соцмережі X. "Фільм готовий і скоро з’явиться. Не вірте всьому, що читаєте в соцмережах".

Коли користувач запитав, чому Amazon Studios досі не оголосили дату релізу після завершення зйомок минулої весни, Фіг пояснив: "Друже, це називається постпродакшн, і він зазвичай триває щонайменше пів року. Редагування, створення саундтреку, спецефекти, звукове оформлення, субтитри та технічний контроль — усе це займає час. Завершити роботу над фільмом ми планували до середини січня. Студія також витрачає час на вибір оптимальної дати релізу. Ми завжди планували випустити фільм весною або влітку цього року".

Фіг також додав: "Цей фільм приголомшливий, а Блейк і Анна виконали просто фантастичну роботу. Я не можу дочекатися, коли ви побачите це. Слідкуйте за оновленнями — прем’єра вже близько!".

Amazon Studios та Lionsgate офіційно оголосили про створення сиквелу, до роботи над яким повернулися режисер Пол Фіг та зірковий дует Анни Кендрік і Блейк Лайвлі. Зйомки розпочалися навесні 2024 року, а акторський склад поповнили Генрі Голдінг, Ендрю Реннеллс, Башир Салахуддін, Джошуа Сатайн, Ієн Хо та Келлі Маккормак.

У продовженні історії Стефані Смотерс і Емілі Нельсон вирушають до італійського острова Капрі на розкішне весілля Емілі. Проте свято набуде несподіваного повороту, коли серед гостей спалахнуть зрада, інтриги та злочини, які зроблять цю подію незабутньою.

Перший фільм став справжнім хітом, зібравши 97 мільйонів доларів при скромному бюджеті в 20 мільйонів. Чи перевершить продовження свого успішного попередника? Відповідь ми дізнаємося зовсім скоро.

Джерело: Deadline