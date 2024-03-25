sonyazhytkova .25 марта, 2024 3

Сьогодні вийшов трейлер ексклюзивного випуску тривалістю 30 хвилин, що в чотири рази довший за звичайні серії цього анімаційного шоу про сім'ю хілерських собак в Австралії.

"The Sign" покаже сім'ю Хілерів, яка готується до "весільної події року". Виробники обіцяють глядачам море сміху, трохи теплих сліз та захоплюючі голоси гостей у цьому унікальному епізоді.



У спеціальному випуску вперше з'являться Ров МакМенус, Дебора Мейлман, Брендан Вільямс та Джоел Еджертон.

"The Sign" вийде в ефір глобально на Disney+, Disney Channel, Disney Junior і ABC (Australian Broadcasting Corporation) в неділю, 14 квітня. Презентація відбудеться о 12 ранку за Тихоокеанським часом на Disney+.

BBC Studios виступає дистриб'ютором. "Bluey" був другим за потоком заголовком в американському стрімінгу минулого року, за даними Nielsen. Загалом він набрав 43,9 мільярдів хвилин перегляду і виграв BAFTA та Міжнародний Еммі.

Написаний творцем і письменником "Bluey" Джо Бруммом, режисером Річардом Джеффрі, і вироблений студією Ludo, епізод побачить Дейв МакКормак і Мелані Занетті, які повернуться до своїх ролей Бендіта і Чіллі Хілера. Патрік Браммал повернеться до ролі голосу дядька Рада, Клаудія О'Доерті у ролі Фріскі, Меган Вашингтон як Каліпсо, Миф Вархурст як Тріксі, і Роуз Бірн як тітка Бренді.

Джерело: Deadline