Таня Гончаренко .13 августа, 2021 12

К Кристофу Вальцу ("Бесславные ублюдки") и Уиллему Дефо ("Того") присоединилась Рэйчел Броснахэн ("Удивительная Миссис Мэйзел") в вестерне "Мертв за доллар" Уолтера Хилла - сообщает Deadline.

Сюжет фильма разворачивается в 19-м веке. Речь пойдет об охотнике за головами Максе Борлунде (Вальц), которого нанимает бизнесмен, чтобы вернуть свою похищенную жену. На пути в Мексику, где держат заложницу, Макс встречает своего заклятого врага. Впоследствии оказывается, что история с похищением жены бизнесмена совсем не так однозначна, как казалось.

Начало съемок фильма «Мертв за доллар» запланировано уже на этот год.