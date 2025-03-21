sonyazhytkova .21 марта, 2025 8

Warner Bros. представили перший тизер до трилера з елементами чорної комедії "Одна битва за іншою" від Пола Томаса Андерсона.

Хоча про сюжет фільму поки що відомо небагато, стрічка, за чутками, натхненна романом "Винокрай" Томаса Пінчона. До акторського складу приєдналися Реджина Холл, Теяна Тейлор, Бенісіо Дель Торо, Шон Пенн та Чейз Інфініті.

У тизері головний герой, якого грає Леонардо Ді Капріо, спокійно насолоджується пивом, коли раптом навколо вибухає хаос – град куль змушує його насторожитися. Далі з’являється жінка, що впевнено випускає автоматну чергу у глухий ліс. Сцена змінюється на немовля, закадровий голос натякає на його непросту долю. Згодом камера переносить глядача у майбутнє: вже дівчину, яка, схоже, перейняла жорстокість своєї матері, стріляє з такою ж люттю.

Напруга наростає – серед шквального вогню чоловік силоміць тягне дівчину в безпечне місце, тоді як герой Ді Капріо лише спостерігає, усвідомлюючи неминучий хаос, що його оточує.

Разом із випуском тизера стало відомо, що прем’єра фільму перенесена – замість 8 серпня стрічка вийде у 28 вересня. Це одразу викликало припущення, що "Одну битву за іншою" можуть показати на одному з великих осінніх фестивалів, хоча для Томаса Андерсона це не типова стратегія.

Повний трейлер обіцяють уже найближчим часом, а поки що тизер змушує гадати, яку історію підготував режисер і які битви насправді ведуть його герої.

Джерело: Deadline