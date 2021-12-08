Таня Гончаренко .8 декабря, 2021 5

Страны Ближнего Востока, а именно Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и ОАЭ запретили показ мюзикла Стивена Спилберга "Вестсайдская история" из-за того, что в некоторых сценах участвует небинарный персонаж - пишет The Wrap

Официально причину отказа от проката не назвали. Но, указанные страны потребовали вырезать из картины часть сцен, на что студии Disney и 20th Century ответили отказом.

Предположительно, картина не выйдет в прокат на Ближнем Востоке из-за официального запрета на нетрадиционную ориентацию. В ленте присутсвует персонаж по имени Энибоди (Anybodys), роль которого исполнил небинарный актер Айрис Менас и именно сцены с его участием должны были поддаться цензуре.