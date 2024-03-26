sonyazhytkova .26 марта, 2024 4

Повернення франшизи з фільмом "Ghostbusters: Afterlife" у 2021 році та цьогорічним продовженням "Frozen Empire" отримали дуже гарну оцінку від давніх шанувальників, тоді як спроба Меліссі Маккарті відродити серію не зустріла такого ж визнання.

У новому фільмі Гадсон зіграв разом з оригінальними зірками франшизи, такими як Білл Мюррей, Ден Ейкройд і Енні Поттс, а також разом з новачками, які з'явилися в "Afterlife" - Пол Радд і Маккенна Грейс. У своєму інтерв'ю для The Independent Гадсон пояснив, чому, навіть при наявності талановитого режисера, такого як Пол Фейг, ребут "Ghostbusters" завжди мав мізерні шанси на успіх:

"Дивіться, я фанат Пола Фейга, тому я не маю негативних відгуків про нього. Хоча: я не зовсім розумію, навіщо робити ребут, ви розумієте? Просто знімайте інший фільм. Фанати дійсно були віддані цій історії та персонажам, і я думаю, що це було розчаруванням. Мені сподобалася стрічка, але я думаю, що це не було тим, чого очікували шанувальники".

Цей коментар узагальнює погляди глядачів на момент виходу ремейку. Вони бажали побачити фільм про команду, яка об'єднується, щоб боротися з привидами, але засуджували його, оскільки він був пов'язаний з назвою "Ghostbusters" та не відповідав їх очікуванням.

Джерело: Мovieweb