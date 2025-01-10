sonyazhytkova .10 января, 2025 9

На подкасті Джо Рогана, легендарний актор і режисер, відомий своїм багатогранним талантом, заявив, що має намір розпочати роботу над стрічкою вже наступного року.

"Сподіваюся, наступного року все стартує. Проєкт дуже складний і водночас унікальний — справжня мандрівка у нові виміри. Я ніколи не бачив нічого подібного", — зізнався Гібсон, розповідаючи про сценарій, який він створював разом із братом та Рендаллом Воллесом ("Хоробре серце") протягом семи років.

Сиквел отримав назву "Воскресіння Христа" і зосередиться на подіях після розп'яття. Гібсон наголосив, що новий фільм вийде за межі звичного: історія охоплюватиме падіння ангелів, подорожі до пекла та Шеолу, а також смерть останнього апостола.

"Ми об'єднали зусилля, і вийшла історія, яка виходить далеко за рамки класичного підходу. Щоб передати все це правильно, нам доведеться поглянути на події з іншої перспективи. Це вимагатиме сміливих рішень", — пояснив режисер.

На головну роль Ісуса знову запросили Джима Кевізела. Однак, оскільки з моменту виходу першої частини минуло понад два десятиліття, для омолодження актора використовуватимуть CGI-технології.

Гібсон описав свій проєкт як "надзвичайно амбітний":

"Це не лише технічно складно, але й емоційно. Важливо знайти шлях, який буде не банальним, а таким, що зачіпає найглибші струни душі. Це виклик, але я готовий ризикнути. Адже саме так народжуються великі історії", — поділився він.

Очікується, що зйомки "Воскресіння Христа" стануть кіноподією, яка змінить уявлення про те, якою може бути екранізація біблійних історій.

Джерело: Deadline