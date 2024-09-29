sonyazhytkova .29 сентября, 2024 3

Оскароносна актриса, хоч і не любить "ламати ілюзії", все ж вирішила поділитися деякими несподіваними подробицями про зйомки "Титаніка" під час недавнього епізоду подкасту Джоша Горовіца "Happy Sad Confused".

Виявляється, знакова легендарна сцена з дверима була відзнята у танку, що сягав їй до пояса, що стало справжнім відкриттям для шанувальників фільму.

"Це був досить незручний бак", — зізналася вона. "Щоб розвіяти міфи, скажу, що він сягав мені до пояса. Постійно виникало бажання: 'Ох, чи можу я хоча б раз сходити в туалет?'. Мені доводилося підводитися, виходити з дверей, пройти до краю бака, що був приблизно за 20 футів, і, щоб вибратися, перекидати ногу через борт. Потім знову поверталася на двері".

Актриса пожартувала: "Важко визнавати такі речі… Лео, на жаль, сидів на дні бака. Не повинна була цього казати, Джеймс Камерон, напевно, зателефонує мені: 'Чому ти все це відкриваєш?'". Вона також зазначила, що один з приголомшливих аспектів бака полягав у тому, що це був безкінечний резервуар, в якому вода постійно рухалася, створюючи невтомний звук, який супроводжував зйомки.

Слід зазначити, що звук течії води був настільки безперервним, що останні 20 хвилин фільму знімали повністю з додатковим звуком, включаючи напружене дихання акторів і крики Розі, яка шукала Джека.

У ході епізоду подкасту, де Уінслет згадувала свою кар'єру від "Небесних істот" до "Гордість і упередження", "Титанік" залишився у центрі численних обговорень, мемів і пародій протягом багатьох років. Особливо активно дискутується кульмінаційний момент, коли Джек (Леонардо ДіКапріо) повільно занурюється в крижані води Атлантичного океану, що викликало чимало суперечок щодо його можливого порятунку (згадаймо точку зору Кеке Палмер).

Коли Горовіц жартував, що не буде повторювати це питання, він зазначив, що ДіКапріо, можливо, "має ПТСР" від постійних запитів про цю сцену. На що Уінслет жартома відповіла: "Він, напевно, отримав ПТСР від всього процесу". Отже, "Титанік" продовжує бути не лише культовим фільмом після багатьох років, але й джерелом жартів та обговорень серед кінофанатів.

Джерело: Deadline