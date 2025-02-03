sonyazhytkova .3 февраля, 2025 7

Британська акторка заявила, що не відчуває співчуття до жінок, які скаржилися на домагання під час поширення руху #MeToo, вважаючи, що вони частково відповідальні за своє ставлення.

В інтерв'ю виданню Page Six Жаклін Біссет, яка вже понад 50 років живе в США, зазначила:

"Я розумію, що важливо, аби чоловіки вели себе належно, але я також вважаю, що важливо, аби й жінки поводилися відповідно. Як ти одягаєшся і які сигнали посилаєш, мають велике значення. Це дуже небезпечно, з цим не можна жартувати", — сказала вона. Вона додала: "Треба дуже обережно ставитися до того, що ти демонструєш".

Біссет також заявила, що відчуває "повне небажання" до подібних історій, зокрема руху #MeToo.

Рух #MeToo став відомим у 2017 році після численних звинувачень на адресу продюсера Гарві Вайнштейна в сексуальних домаганнях до актрис. Жаклін Біссет, яка почала свою кінокар'єру ще в 1965 році та здобула популярність завдяки ролям у фільмах "Детектив", "Булліт" і "Солодка поїздка", у 2013 році отримала "Золотий глобус" за участь у драмі "Танці на межі"

У своєму інтерв'ю актриса поділилася поглядом на ситуацію, вказавши, що жінки повинні навчитися чітко визначати свої межі, щоб уникнути неприємних ситуацій. За її словами, протягом усієї своєї кар'єри вона жодного разу не стикалася з домаганнями, оскільки завжди була рішучою і вперто слідувала власним принципам, що допомогло їй уникнути подібних проблем.

Джерело: Deadline