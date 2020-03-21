Анастасия Лях .21 марта, 2020 7

На фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Как мы уже писали, в то время как в Европе и Америке кинотеатры закрываются на карантин, Китай наоборот, начинает потихоньку открывать ранее закрытые из-за пандемии кинотеатры.

Правда, теперь перед администрациями китайских кинотеатров возникла другая проблема — отсутствие новинок проката. Ведь голливудские студии отменили все ближайшие релизы. Поэтому руководство заведений решило прокатывать старые популярные блокбастеры, должные привлечь публику обратно к экранам. Первым таким блокбастером стал «Гарри Поттер и философский камень», который будет представлен в формате 4К.

Напомним, кинотеатры в Китае начали закрываться в конце января — начале февраля с целью предупреждения распространения коронавируса и простаивали до сегодня.