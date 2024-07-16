sonyazhytkova .16 июля, 2024 7

"Пам’ятайте, перед тим як ми почнемо, що б це не говорило вам, не слухайте. Це впливатиме на ваше серце і маніпулюватиме вашим розумом", - застерігає Аунжаню Елліс-Тейлор Андру Дей у першому трейлері.

Фільм про екзорцизм, натхненний реальною історією, розповідає про Ебоні Джексон (Андра Дей), матір-одиначку, яка бореться зі своїми особистими демонами. Вона переїжджає зі своєю родиною до нового будинку в пошуках нової долі. Але коли в домі починають відбуватися дивні події, які привертають увагу Служби захисту дітей і загрожують розлучити родину, Ебоні опиняється в битві за своє життя і душі своїх дітей.

Прем'єра стрічки у вибраних кінотеатрах відбудеться 16 серпня, а на Netflix вона з'явиться 30 серпня.

У фільмі також знімаються Гленн Клоуз, Мо'Нік, Ентоні Б. Дженкінс, Міс Лоуренс, Демі Сінглтон, Таша Сміт, Омар Еппс і Кейлеб Маклафлін. Режисером виступив Деніелс, а сценаристами - Девід Коггсхолл та Елайджа Байнам.

Продюсерами картини стали Лі Деніелс, Такер Тулі, Памела Оас Вільямс, Джексон Нгуєн і Тодд Крайтс.

Джерело: Deadline