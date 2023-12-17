sonyazhytkova .17 декабря, 2023 11

"Kingdom Of The Planet" відкриває новий розділ у визнаній серії, розпочинаючи захопливу еру, практично через 300 років після епічного подорожі Цезаря.

Небагато саг здатні захопити уяву так, як "Планета Мавп". Зі своєю багатою історією та захопливими наративами франшиза завжди перебувала на передньому краї в дослідженні складних тем через своїх протагоністів - мавп.

Фільм "Світанок Планети Мавп", що дебютував у 2011 році, відзначив нову еру та представив історію Цезаря визнаною трилогією. Революційна гра Енді Серкіса відтворила образ головного героя, залишивши незабутній слід у глядачів по всьому світу. Після завершення саги Цезаря багато хто сподівався, що геройство передасться його синові, Корнеліусу. Тим не менше, "Королівство Планети Мавп" обіцяє вразити аудиторію несподіваною інтригою, прокладаючи свій унікальний шлях і, водночас, вшановуючи своїх попередників.

Під керівництвом Веса Болла фільм переносить глядачів приблизно на 300 років в майбутнє, після того, як Цезарь веде свій народ до обіцяної землі, за даними Empire Online. Цей великий стрибок показує час, коли лідерство Цезаря - це лише міфічне ехо в історії мавп. Спадок легендарної мавпи і далі надихає нове покоління, особливо молодого героя Ноа, якого зображає Оуен Тіг. Він розпочинає подорож відкриттів, розкриваючи шари спадщини Цезаря та її різноманітні тлумачення.

Фільм також вводить захопливого персонажа - Проксимуса Цезаря, коронованого шимпанзе з неочікуваною метою. Кевін Дюранд, який зіграв цю роль, втілює пошану та спотворене уявлення про Цезаря, використовуючи його ім'я для набуття влади та підтримки еволюції мавп'ячого суспільства. Цей образ має цікаві паралелі з історією людства, де трансформаційні постаті часто стають майже міфічними іконами, іноді зловживаними тими, хто має менш благородні мотиви.

Джерело: Мovieweb