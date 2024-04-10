sonyazhytkova .10 апреля, 2024 5

Лауреат премії "Оскар" Хоакін Фенікс повертається до ролі іконічного злодія зі світу DC у першому трейлері майбутнього сиквелу "Joker: Folie à Deux".

Фільм "Joker: Folie à Deux", що випускається компанією Warner Bros. Pictures, також приверне увагу зірки "Дім Гуччі" - Леді Гагу. Лауреатка премій "Оскар" та "Греммі" готується до ролі Гарлі Квін, додаючи свої потужні вокальні та акторські здібності до світу DC, що перетворює сиквел "Джокера" на щось більше, ніж просто фільм.

У кінострічці Оскароносець Хоакін Фінікс повертається до ролі Артура Флека, відомого як Джокер, що тепер перебуває за ґратами у Лікарні Аркема. У фільмі також з'явиться поп-сенсація Леді Гага у ролі доктора Харлін Квінзел, психіатра, яка закохується у Джокера і стає його романтичною половиною і партнером у злочинах. До акторського складу також приєднаються Зазі Бітц, яка виконає роль Софі Дюмонд, а також Брендан Ґлісон, Кетрін Кінір, Джейкоб Лофланд та Гаррі Лоті.

Прем'єра музичної стрічки відбудеться 4 жовтня 2024 року.

Джерело: Мovieweb