sonyazhytkova .8 апреля, 2025 3

Paramount представила новий трейлер до восьмої та, ймовірно, останньої частини шпигунської франшизи "Місія неможлива: Фінальна розплата", і він — справжній вибух ностальгії, адреналіну та шани до Тома Круза як одного з останніх екшен-героїв старої школи.

З перших кадрів — знайомі обличчя, закадрові голоси спецслужб та спогади про ключові операції: легендарне проникнення у сховище з першої частини, вибух Кремля у Ghost Protocol і таємна змова у Dead Reckoning. А тепер — кайдани на руках Ітана Ганта і питання, що висить у повітрі: що сталося з Сутністю (Entity) і чому герой знову стикається з привидами минулого?

На шанувальників чекає не лише щільний екшен, а й купа приємних пасхалок: повернення Генрі Черні та Рольфа Саксона з фільму 1996 року, можливе повернення загадкового "Кролячого лапки" з третьої частини, і навіть сцена з бойовими літаками, яка напряму відсилає до Top Gun. Усе це — ніби велике любовне послання фанатам франшизи, яка змінювала правила жанру.

"Місія неможлива: Фінальна розплата" із Томом Крузом, Гейлі Етвелл, Есаєм Моралесом, Ванессою Кірбі, Саймоном Пеггом, Вінгом Реймзом та Пом Клементьєф вибухне в кінотеатрах вже 23 травня 2025 року.

Готуйтесь затамувати подих. Це буде фінал, після якого серце ще довго калататиме.

Джерело: Gamesradar