sonyazhytkova .30 октября, 2024 0

Disney+ представив новий тизер, що відкриває завісу майбутніх прем'єр кіновсесвіту Marvel.

У новому тизері показали фрагменти з очікуваних прем'єр Marvel: "Дедпул і Росомаха" з'явиться на Disney+ вже 12 листопада, "Що, якби...?" повернеться з третім сезоном 22 грудня, а "Шибайголова: Народжений знову" дебютує 4 березня. Пізніше, у грудні 2025 року, шанувальники побачать оригінальний серіал "Диво-чоловік", а анімаційний "Зомбі Marvel" вийде саме на Хелловін наступного року.

Також серед новинок — "Очі Ваканди", анімаційна історія про воїнів, які шукають у світі небезпечні артефакти з вібраніуму, що стартує 6 серпня, через кілька тижнів після релізу "Залізного серця" 24 червня. А вже 29 січня 2025 року "Дружній сусід Людина-павук" приєднається до анімаційної колекції Marvel.

Джерело: Deadline