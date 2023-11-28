sonyazhytkova .28 ноября, 2023 12

Творець "Відьмака" Анджей Сапковський висловлює безмежну подяку Генрі Кавіллу за його унікальний підхід до втілення образу Геральта з Рівії.

Немає сумнівів, що образ Геральта з Рівії, виконаний Генрі Кавіллом, залишиться в пам'яті шанувальників "Відьмака". І не лише серед фанатів серії, але й у самого Анджея Сапковського, автора книжкової саги, на якій ґрунтується серіал. Письменник висловлює свою подяку актору за унікальне втілення його персонажа.

Створений Лорен Шмідт-Гісріх для Netflix серіал "Відьмак" виходив у 2019 році з участю Генрі Кевілла, відомого за роллю у "Людині зі сталі". Актор визнав себе прихильником книжкової саги та відеоігор, розглядаючи можливість грати Геральта як одну зі своїх найбільших мрій. Проте після повернення до ролі Супермена у фільмі "Чорний Адам" у 2022 році, він оголосив, що третій сезон стане його останнім. Його змінить Ліам Хемсворт, але спостерігати за новим актором, що втілює головний образ, буде викликом. Або, за словами Сапковського, чути інший голос.

У інтерв'ю для німецького видання Beyond Pixels на Віденському Комікс-Коні (за даними Redanian Intelligence), автор визнає свою велику прихильність тому, як Кевілл втілює образ, зокрема через те, що тепер він уявляє голос Геральта саме таким:

"У моїх книгах звучать лише слова. Однак, коли я переглянув серіал на Netflix, я б зазначив, що голос Кавілла - це те, що мені підходить. Отже, моя власна уява голосу Геральта тепер асоціюється саме з Генрі".

Хоча повернення актора у наступних сезонах "Відьмака" не відбудеться, Кавілл збагатив своє резюме цікавими проектами. У 2024 році його чекає роль у фільмі "Аргайл" режисера Меттью Вона, де він зіграє разом з такими зірками, як Брайс Даллас Говард, Сем Роквелл, Браян Кренстон, Кетрін О'Гара, Дуа Ліпа та Семюел Л. Джексоном. Також він приєднається до акторського складу фільму "Міністерство неджентельменської війни" від режисера Гая Рітчі та зараз працює над екранізацією Warhammer 40000.

Нещодавно оголосили, що третій фільм "Енола Холмс" уже в розробці на Netflix. Це відкриває можливість для повернення Кавілла, як відомого Шерлока Холмса у найближчому майбутньому.

Джерело: Мovieweb