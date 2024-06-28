sonyazhytkova .28 июня, 2024 4

Lionsgate презентувала трейлер кримінального трилера "Ризикований Політ", режисером стрічки виступив лауреат премії "Оскара" Мел Гібсон.

Ця стрічка є першою режисерською роботою Гібсона після військової драми "З міркувань совісті", яка також була номінована на "Оскар".

У "Ризикованому польоті" Волберг виконує роль пілота, який супроводжує федерального маршала (Мішель Докері) та в'язня (Тофер Грейс) до суду. Під час польоту над безкрайніми просторами Аляски, ситуація загострюється, і довіра між пасажирами починає руйнуватися, адже не всі на борту є тими, за кого себе видають.

Сценарій до фільму написав Джаред Розенберг, а сама стрічка увійшла до "Чорного списку" кращих нереалізованих сценаріїв 2020 року.

"Ризикований Політ" побачить світ, вже цієї осені - 18 жовтня.

Джерело: Deadline