sonyazhytkova .23 июля, 2024 0

Netflix опублікував трейлер режисерської версії, яка дебютує на платформі 2 серпня.

За сюжетом мирне поселення на далекому супутнику всесвіту опиняється під загрозою армій тиранічного регента Балізаріуса. Кора (Софія Бутелла), загадкова незнайомка, що живе серед селян, стає їхньою єдиною надією на виживання. Їй доручено знайти тренованих бійців, які приєднаються до неї у неможливій боротьбі проти Материнського світу. Кора збирає невелику групу воїнів – вигнанців, повстанців, селян і сиріт війни, які об'єднуються у спільному прагненні до спокути та помсти. Під загрозою тіні всього Королівства формується нова армія героїв.

Цей науково-фантастичний пригодницький фільм, задуманий Заком Снайдером ще з коледжу, спочатку вийшов у двох частинах: "Дитя вогню" у грудні 2023 року та "Та, що дарує шрами" у квітні 2024 року. Це були перші фільми в рамках партнерства Netflix з Заком та Деборою Снайдер та продюсерською компанією The Stone Quarry Productions. Хоча кінокартини не отримали очікуваних відгуків, вони дебютували на першій позиції на Netflix та залишалися на верхівках рейтингів протягом кількох тижнів.

Для режисерської версії Снайдер перейменував дві частини фільму на "Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood" та "Rebel Moon — Chapter Two: Curse of Forgiveness".

У фільмах також зіграли Чарлі Ганнам, Джимон Гонсу, Ентоні Гопкінс, Дуона Бае, Рей Фішер, Стюарт Мартін, Кері Елвес, Корі Столл, Міхіль Гаусман, Альфонсо Еррера, Ед Скрейн, Клеопатра Коулман, Фра Фі, Ріан Ріс, Джена Мелоун, Е. Даффі, Шарлотта Маггі, Скай Янг та Стаз Наїр.

Джерело: Deadline