Таня Гончаренко .23 октября, 2021 4

Дочь знаменитого Пола Уокера Мэдоу Уолкер опубликовала в своем Инстаграм снимки со свадьбы. На церемонии бракосочетания, вместо её отца, девушку к алтарю повел Вин Дизель.

После смертельной для Пола Уокера аварии в 2013 году, его лучший друг и коллега по фильму "Форсаж" Вин Дизель всеми силами старался поддерживать семью погибшего, особенно его дочь Мэдоу.

В этот раз Вин Дизель замел отца девушки и передал у алтаря ее руку избраннику девушки.

Отметим, что Дизель является крестным отцом Мэдоу.

Мужем Мэдоу стал актер Луи Торнтон-Аллан. Ранее, мы сообщали о помолвке пары.