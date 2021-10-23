Дочь знаменитого Пола Уокера Мэдоу Уолкер опубликовала в своем Инстаграм снимки со свадьбы. На церемонии бракосочетания, вместо её отца, девушку к алтарю повел Вин Дизель.После смертельной для Пола Уокера аварии в 2013 году, его лучший друг и коллега по фильму "Форсаж" Вин Дизель всеми силами старался поддерживать семью погибшего, особенно его дочь Мэдоу.
В этот раз Вин Дизель замел отца девушки и передал у алтаря ее руку избраннику девушки.
Отметим, что Дизель является крестным отцом Мэдоу.
Мужем Мэдоу стал актер Луи Торнтон-Аллан. Ранее, мы сообщали о помолвке пары.