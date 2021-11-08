Таня Гончаренко .8 ноября, 2021 8

Вин Дизель и Дуэйн Джонсон часто сталкивались с разголасиями и конфликтовали на съемках "Форсаж". Но, теперь, Дизель решил положить конец вражде и пригласил Джонсона вернуться в десятой части Форсажа.

Обращение к своему "младшему брату" Дизель опубликовал в своем Instagram:

"Мой младший брат Дуэйн... время пришло. Мир ждет финала - "Форсаж 10". Как ты знаешь, мои дети в моем доме называют тебя дядей Дуэйном. Не проходит ни одного праздника, чтобы они и ты не посылали друг другу добрых пожеланий... но время пришло. Наследие ждет. Я сказал тебе много лет назад, что собираюсь выполнить обещание, которое дал Пабло. Я поклялся, что мы покажем лучший "Форсаж" в финальной серии, которая выйдет под десятым номером Я говорю это со всей любовью... ты должен появиться, не оставляй франшизу без своего участия, тебе предстоит сыграть очень важную роль. Хоббса не может сыграть никто другой. Я надеюсь, что ты окажешься на высоте положения и выполнишь свое предназначение".

Ответа от "Скалы" пока не последовало, но ранее он заявлял, что жалеет, что дал волю чувствам и обсуждал конфликт с Дизелем публично.