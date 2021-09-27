Таня Гончаренко .27 сентября, 2021 3

Вин Дизель, сыгравший главную роль в фильмах "Черная дыра", "Хроники Риддика" и "Риддик" анонсировал в своем Instagram продолжение проекта.

Опубликовав фото главного героя, актер добавил комментарий: "Отличная встреча сегодня. Спасибо, команда, вы знаете, какие вы крутые. Пока просто скажу, что Фурия гораздо ближе, чем вам может казаться".

Похоже, фанаты Риддика дождались чудесных новостей, но пока, больше никакой информации о фильме нет. Ни о том, когда начнутся съемки, ни кто выступит режиссером. Ранее, постановщиком всех фильмов был Дэвид Туи.

Вин Дизель, судя по всему, очень не любит прощаться со своими главными проектами. Актер не раз заявлял, что планирует и дальше продолжать историю "Форсажа" в той или иной форме. Это же касается и "Риддика":

"Нам предстоит добраться до Андерверса. Я этого ожидаю и верю, что так нужно. Нужно пройти Андерверс, чтобы попасть на Фурию", - заявлял он еще в 2013 году.