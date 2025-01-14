sonyazhytkova .14 января, 2025 11

Netflix представив новий трейлер до серіалу "Кастлванія: Ноктюрн", прем'єра якого відбудеться вже цього тижня!

У новому сезоні "Кастлванія: Ноктюрн" Ріхтер Белмонт та його команда мисливців на вампірів готуються до вирішальної битви з Вампірським Месією, і їхній шлях буде сповнений не лише фізичних, але й емоційних випробувань. Герої повинні запобігти катастрофі, яка може змінити світ назавжди. В нових кадрах трейлера революціонери, що полюють на вампірів, марширують до Парижа, де невдовзі розпочнеться війна.

Історія продовжується після шокуючого завершення першого сезону, коли Ержебет Баторі, відомий як Вампірський Месія, має намір поглинути світ у вічну темряву, прагнучи здобути всю силу богині Сехмет. Це зробить його надзвичайно могутнім ворогом. Проте, в результаті несподіваного повороту, команда отримує нового потужного союзника — Алукарда, сина Дракули. Після того, як він врятував їх у фіналі першого сезону, Алукард має остаточно приєднатися до команди та допомогти їм здобути перемогу. Чи вистачить їм сили і рішучості, щоб подолати загрозу?

"Кастлванія: Ноктюрн" продовжує традиції оригінального серіалу, занурюючи глядачів у темний середньовічний світ, натхнений легендарною відеоігровою серією.

До акторів озвучення другого сезону приєдналися: Едвард Блюмел, Піксі Девіс, Тузо Мбеду, Сідні Джеймс Харкорт, Настася Кінскі, Зан Макларнон, Франка Потенте, Джеймс Калліс, Річард Дормер, Ієн Глен, Еларіка Джонсон та Аарон Нейл.

Джерело: Gamesradar