sonyazhytkova .13 июня, 2024 5

Netflix оприлюднив трейлер третього сезону популярного драматичного серіалу, вихід якого відбудеться 11 липня.

Драматичне телешоу, створене Джебом Стюартом, переносить глядачів на початок 11 століття, розповідаючи про легендарні пригоди відомих вікінгів, таких як Лейф Еріксон (Сем Корлетт), його сестра Фрейдіс (Фріда Густавссон) та норвезький принц Гаральд Сігурдссон (Лео Сутер).

Події третього сезону розгортаються через сім років після фіналу другого сезону. Фрейдіс тепер є беззаперечним лідером язичницького Йомсборгу, а Лейф і Гаральд досягли слави в Константинополі. Проте перед ними стоять нові, ще складніші виклики, які необхідно подолати для досягнення своїх остаточних цілей.

Окрім Корлетта, Густавссон і Сутера, до третього сезону повертаються також Лаура Берлін (Емма Нормандська), Девід Оукс (Годвін), Бредлі Фрігард (король Кнут). Серед запрошених зірок будуть Поліанна Макінтош (королева Ельфгіфу), Сорен Пілмарк (Свен Вилобородий), Софія Лебедєва (Олена), Флоріан Мунтяну (Маніакас) та Горан Вішнич (Ерік Рудий).

Виробництвом серіалу займається MGM Television, а виконавчими продюсерами є Джеб Стюарт, Морган О’Салліван, Майкл Гірст, Шейла Хокін, Стів Старк, Джеймс Флінн, Джон Вебер, Шеррі Марш, Алан Гасмер та Пол Буччері.

Джерело: Deadline