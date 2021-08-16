Таня Гончаренко .16 августа, 2021 3

14 августа в Одесском национальном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония открытия 12-го Международного кинофестиваля. Участников, организаторов и гостей поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Поздравление опубликовано на сайте Президента Украины.

"Приятно, что Одесский кинофорум стал чрезвычайно важным культурным событием, которое способствует развитию национального кино, его интеграции в европейское культурное пространство, международному сотрудничеству кинематографистов. Благодарен организаторам фестиваля за активную гражданскую позицию, вдохновения в популяризации отечественных фильмов, поддержке творческой молодежи.", — говорится в поздравлении.

Президент также отметил, что ему близок девиз кинофестиваля: "Кино в твоей ДНК". "Это и про меня" - добавил Зеленский. С этим сложно не согласиться. Ранее, Владимир Зеленский был одним из самых популярных шоуменов и медиадеятелей Украины. Под его авторством и руководством снято множество популярных фильмов и сериалов.

Президент пожелал в связи с событием "всем удачи, счастья и незабываемых впечатлений от просмотра".