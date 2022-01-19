«Власть пса» стала самым титулованным фильмом Netflix
Анастасия Лях
.19 января, 2022
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На фото: Кадр из фильма "Власть пса"
Как пишет Variety, в рамках стриминга установлен новый рекорд: вестерн с Бенедиктом Камбербэтчем «Власть пса» стал самым титулованным проектом за всю историю Netflix.
Ранее рекордсменом в этой категории была черно-белая драма Альфонсо Куарона «Рома», удостоенная двадцати наград. Однако на днях «Власть пса» постановщицы Джейн Кэмпион получила свою двадцать первую награду (от ассоциации кинокритиков Северной Дакоты) и таким образом переплюнула достижения предыдущего лидера. И это притом, что впереди еще «Оскар».
«Власть пса» — история, разворачивающаяся на фоне конца эпохи Дикого Запада. Два брата владеют гигантским ранчо, и один (Камбербэтч), суровый и грязный ковбой-женоненавистник, всячески сопротивляется прогрессу, проявлениям нежности и толерантности. И когда младший брат приводит в дом жену и пасынка, старший устраивает нежеланным вторженцам террор.