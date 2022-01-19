Анастасия Лях .19 января, 2022 10

Как пишет Variety, в рамках стриминга установлен новый рекорд: вестерн с Бенедиктом Камбербэтчем «Власть пса» стал самым титулованным проектом за всю историю Netflix.

Ранее рекордсменом в этой категории была черно-белая драма Альфонсо Куарона «Рома», удостоенная двадцати наград. Однако на днях «Власть пса» постановщицы Джейн Кэмпион получила свою двадцать первую награду (от ассоциации кинокритиков Северной Дакоты) и таким образом переплюнула достижения предыдущего лидера. И это притом, что впереди еще «Оскар».