Анастасия Лях .5 февраля, 2021 9

На официальной Твиттер-странице трилогии Питера Джексона появилась информация, что все три части оскароносной франшизы были переконвертированы в разрешение 4К специально для кинотеатров IMAX.

Командой, которая работала над перевыпуском, руководил лично Питер Джексон. Первый фильм «Братство кольца», который снимался на 35-милиметровую пленку, пришлось корректировать механическим путем, а «Две башни» и «Возвращение короля», которые снимались на цифру, уже перерабатывались на компьютере. По словам режиссера, получилось так, будто картины снимались в наши дни с помощью самых передовых технологий.