На официальной Твиттер-странице трилогии Питера Джексона появилась информация, что все три части оскароносной франшизы были переконвертированы в разрешение 4К специально для кинотеатров IMAX.
Командой, которая работала над перевыпуском, руководил лично Питер Джексон. Первый фильм «Братство кольца», который снимался на 35-милиметровую пленку, пришлось корректировать механическим путем, а «Две башни» и «Возвращение короля», которые снимались на цифру, уже перерабатывались на компьютере. По словам режиссера, получилось так, будто картины снимались в наши дни с помощью самых передовых технологий.
Релиз IMAX-версии «Братства кольца» намечен уже на 5 февраля. В украинском прокате фильм стартовал на день раньше. Последующие части в отечественных кинотеатрах выйдут с интервалом в неделю, то есть 11 и 18 февраля соответственно, сообщает украинский дистрибьютор фильмов студии Warner.