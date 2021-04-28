Анастасия Лях .28 апреля, 2021 3

Издание The Wall Street Journal пишет, что китайская пресса, следуя приказу властей, не стала освещать оскаровский триумф постановщицы Хлои Чжао.

Напомним, на прошедшей церемонии драма «Земля кочевников», снятая Хлоей Чжао, стала главным триумфатором, отхватив в числе прочего статуэтки как лучший фильм года и за лучшую режиссуру. Чжао стала первой китаянкой в истории «Оскара», победившей в режиссерской категории.

Среди причин, по которым китайские власти могли запретить публиковать радостное известие (причем не только в официальных СМИ, но и в соцсетях), называются две. Во-первых , Хлоя Чжао, уже давно проживающая в Штатах, неоднократно высказывалась против китайского политического режима. Во-вторых , оскаровская церемония совпала с празднованием столетнего юбилея китайской коммунистической партии, и власти не хотели, чтобы народ отвлекался от главной новости.

Поскольку партия всецело контролирует интернет своих граждан, в настоящее время рядовые китайцы понятия не имеют, что их землячка размахивала на «Оскаре» двумя честно заработанными статуэтками.