sonyazhytkova .12 декабря, 2024 14

Prime Video представив трейлер романтичної комедії "You’re Cordially Invited", прем'єра якої відбудеться 30 січня 2025 року на платформі.

Вілл Феррелл і Різ Візерспун грають персонажів, чиї сімейні конфлікти перетворюють весільну підготовку на справжнє поле битви.

Сюжет розгортається на чарівному острові біля узбережжя Кароліни. Помилка організатора весіль змушує дві родини одночасно претендувати на одне місце для церемонії. Джим, турботливий батько нареченої (Феррелл), та Марго, вимоглива кар’єристка і сестра іншої нареченої (Візерспун), не поступаються в боротьбі за ідеальне святкування.

Режисером фільму став Нік Столлер, відомий своїм комедійним стилем у "В прольоті" та "Сусідах". У акторському складі також Джеральдін Вісванатан, Мередіт Гегнер, Джиммі Татро, Стоуні Блайден, Рамона Янг, Джек МакБрейєр і навіть зірка футболу Пейтон Меннінг, який виконав несподіване камео.

Трейлер обіцяє справжній шквал емоцій і гумору. В одній зі сцен Джим викликає захоплення своїми відчайдушними спробами захопити найкращий краєвид, у той час як Марго завдає комічного хаосу, борючись за мікрофон. І все це на фоні хітового треку DNCE "Cake By the Ocean".

Весільні сукні, алігатори, несподівані перепалки й конфлікти, що перетворюються на карколомні ситуації, – усе це чекає глядачів у "You’re Cordially Invited". Цей фільм обіцяє стати незабутнім подарунком для любителів романтичних комедій.

Джерело: Deadline