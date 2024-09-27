sonyazhytkova .27 сентября, 2024 4

Під час промоції документальної стрічки "Will & Harper", що незабаром з’явиться на Netflix, відомий голлівудський актор підкреслив свою тривалу дружбу з трансгендерною актрисою та сценаристкою "Saturday Night Live" Гарпер Стіл.

"Ми часто боїмося того, чого не розуміємо", - зазначив Феррелл в інтерв'ю для The Independent, відповідаючи на запитання, чому, на його думку, у суспільстві існує трансфобія. "Ненависть є, і це дуже небезпечно для трансгендерних людей у певних ситуаціях. Але мені незрозуміло, чому трансгендери можуть бути загрозою для мене. Я не бачу загрози в Гарпер".

Актор додав: "Це дивно для мене, адже Гарпер нарешті стала собою, тією, ким завжди була. Навіть якщо вам важко це зрозуміти, чому вас повинно хвилювати, якщо людина щаслива? Якщо трансгендерна спільнота здається вам загрозливою, це може свідчити про невпевненість у собі".

Документальний фільм, режисером якого є Джош Грінбаум, фокусується на незабутній подорожі двох друзів, під час якої Вілл Феррелл дізнається про трансгендерний перехід Гарпер Стіл. Разом вони вирушають у мандрівку країною, досліджуючи новий етап своїх стосунків у контексті дружби, трансформації та соціальних змін.

Гарпер оголосила Ферреллу та близьким про своє рішення після спільної роботи над фільмом "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" для Netflix у 2020 році.

Творці фільму вважають, що ця історія про силу дружби та прийняття має потенціал змінити культурний дискурс і радіють співпраці з Netflix, яка допоможе донести їхнє повідомлення до найбільшої аудиторії.

Джерело: Deadline