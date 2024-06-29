sonyazhytkova .29 июня, 2024 4

Серед інших постійних акторів телешоу - Тіна Фей, Стів Карелл, Колман Домінго, Еріка Хеннінгсен та Керрі Кенні-Сільвер. Подробиці про їхні ролі поки що не розкриваються.

"Чотири пори року" створюється Тіною Фей, яка відома своєю роботою над серіалом "30 Rock", у співпраці з Лангом Фішером та Трейсі Вігфілд, які також працювали над "30 Rock". Сюжет серіалу заснований на фільмі 1981 року, який був написаний та зрежисований Аланом Алдою, продюсований Мартіном Брегманом, а у головних ролях були Алда та Керол Бернетт. Виробництво серіалу планується розпочати пізніше цього року.

Сценарій серіалу написали Фей, Фішер та Вігфілд, які також виступають виконавчими продюсерами разом з Девідом Майнером, Еріком Гуріаном та Джеффом Річмондом.

Окрім Алди та Бернетт, у фільмі 1981 року знімались Лен Каріу, Сенді Денніс, Ріта Морено, Джек Вестон та Бесс Армстронг. Назва фільму була взята з чотирьох концертів Антоніо Вівальді. Ці твори, разом з іншими композиціями Вівальді, становлять музичний супровід фільму.

Стрічка також стала основою для короткотривалого серіалу, що виходив на CBS у 1994 році, продюсованого Алдою.

Джерело: Deadline