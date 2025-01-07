Таня Гончаренко .7 января, 2025 9

Актор, відомий своїми харизматичними ролями, зацікавив фанатів, опублікувавши загадкове відео на своїй сторінці в Instagram. У ролику йдеться про те, що Сміт може зіграти Нео в ребуті оригінальної стрічки.

У відео згадується, що ще у 1997 році Вачовські запропонували Сміту роль Нео, але актор відхилив пропозицію на користь зйомок у стрічці "Дикий, дикий Захід". Цей вибір став невдалим як з точки зору критиків, так і комерційного успіху. Водночас, роль Нео перейшла до Кіану Рівза, а "Матриця" перетворилася на одну з найважливіших кінострічок в історії.

Текст у відео Сміта додає інтриги: "Уявіть, як виглядала б 'Матриця' з Віллом Смітом у ролі Нео. Прокидайся, Вілле…".

Жодних деталей чи офіційних заяв поки немає, але фанати активно обговорюють, чи йдеться про новий фільм, чи, можливо, це лише рекламний хід до Супербоулу.

Оригінальна "Матриця", написана та знята Вачовські, дала початок трьом сиквелам, останній з яких – "Матриця: Воскресіння" – вийшов у 2021 році.

Чи стане Вілл Сміт новим Нео? Дізнаємося зовсім скоро!

Джерело: Gamesradar