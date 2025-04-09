sonyazhytkova .9 апреля, 2025 10

Культовий апокаліпсис отримає друге дихання — головний герой розповів, як альтернативне завершення першого фільму стало ключем до продовження. До того ж у грі — Майкл Б. Джордан у ролі, яка викликає багато питань і ще більше інтриги.

Минуло майже два десятиліття з того моменту, як Вілл Сміт опинився на спустошених вулицях Нью-Йорка у фантастичному трилері "Я — легенда", що підкорив серця глядачів у 2007 році. І ось нарешті — сиквел на горизонті. Але як це можливо, запитаєте ви, адже герой Сміта загинув у фіналі? Сам актор пояснює: нова історія ґрунтуватиметься на альтернативному фіналі, який не увійшов до кінотеатральної версії.

"Спершу ми думали знімати приквел", — зізнався Сміт у подкасті Drink Champs. Та все змінив сценарист Аківа Ґолдсман, запропонувавши повернутися до альтернативного завершення, де доктор Роберт Невілл — живий.

Фільм, знятий за романом Річарда Метесона 1954 року, розповідав про самотнього вченого, який вижив у місті, захопленому мутантами, та намагався винайти ліки. У кінотеатральній версії він героїчно загинув, передавши вакцину іншим. Але в цифровому релізі з’явилася інша версія — емоційна, філософська. Там Невілл не помирає, а відпускає одну з істот, визнаючи їхню здатність до співчуття. За словами Сміта, це закінчення коштувало студії понад 8 мільйонів доларів, та було вилучене через негативну реакцію тестових глядачів.

У новому фільмі дія розгортатиметься через кілька десятиліть після подій першої стрічки. І хоча деталі тримають у секреті, відомо, що до Сміта приєднається зірка "Чорної пантери" Майкл Б. Джордан. Його персонаж — лідер нового поселення в Коннектикуті.

"Він не мій син", — загадково зазначив Сміт, розпалюючи цікавість фанатів.

Поки що дата прем’єри сиквелу "Я — легенда" не оголошена. Але одне можна сказати точно — настав час згадати, як усе починалося, й переглянути оригінал, щоб бути готовими до повернення легенди. Бо старі історії мають здатність оживати саме тоді, коли ми найменше цього очікуємо.

Джерело: Gamesradar