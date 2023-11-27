sonyazhytkova .27 ноября, 2023 10

Світ Тіма Бертона готується знову здивувати, адже Вільям Дефо відкриває завісу своєї комедійної ролі у фільмі "Бітлджус 2".

У світі постійних змін кіноіндустрії "Бітлджус 2" виступає яскравим прикладом, як продовження може оживити улюблену класику. Під керівництвом візіонера Тіма Бертона, ця нова робота обіцяє вдале поєднання ностальгії та новаторства, створюючи унікальний кінематографічний досвід.

Розкриття ролі Вільяма Дефо в "Бітлджус 2" на 20-му Марракешському кінофестивалі стало визначною подією в індустрії кіно. У своєму інтерв'ю для Variety, актор, відомий своєю високою майстерністю, розповів деталі про свого персонажа. Разом із режисеркою та актрисою Джадою Колагранде, вони обговорювали зв'язок з Марокко та прагнення продовжити роботу після страйку акторів. Виявлення того, що Дефо виконує роль поліцейського в загробному житті, колишнього зіркового актора бі-муві екшн, додає цікавості до фантастичного світу "Бітлджуса". Персонаж Дефо, що стає детективом після смерті завдяки своїм земним навичкам, натякає на вдале поєднання гумору та надприродних елементів, які є "фішкою" стилю Бертона.

Глядачі, сповнені ностальгією кіно 80-х та 90-х, з нетерпінням очікують "Бітлджус 2", бажаючи відновити зв'язок з улюбленими кінематографічними враженнями. Це продовження не лише занурює глядачів у цей настрій, але також розширює свій світ новими персонажами та сюжетними лініями. Повернення оригінальних акторів Майкла Кітона, Вінони Райдер та Кетрін О'Гари, поряд з новими обличчями, такими як Дженна Ортега, Моніка Беллуччі та Джастін Теру, визначає тон фільму, що є місцем з'єднання поколінь.

Під час важкого шляху виробництва "Бітлджус 2", картина зіткнулася з непередбаченими труднощами через страйк акторів, призводячи до тимчасової зупинки всього в декілька днів до завершення проекту. Проте, із завершенням страйку, зйомки знову стались в Мелроузі з новим запалом, що підкреслює витривалість акторів і згуртованість екіпажу та доводить про невідомість кінематографії в подоланні труднощів.

Джерело: Мovieweb