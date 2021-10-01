Таня Гончаренко .1 октября, 2021 0

Пока Голливуд бойкотирует легенду кинематографа Джонни Деппа за его судебные тяжбы с бывшей супругой Эмбер Херд, дочь актера успешно пользуется популярностью.

Во-первых, вышел первый трейлер триллера "Волк", где Лили-Роуз Депп исполнила главную роль.

Ролик опубликован на Ютуб-канале киностудии Focus Features.

Главную мужскую роль в фильме исполнил Джордж Маккей ("1917").

История рассказывает о дружбе двух душевнобольных людей: парне, который уверен, что он попавший в тело человека волк и девушке "Дикой Кошке" с такой же проблемой. Знакомство персонажей случилось в соответствующей ситуации клинике, куда родители отправили парня.

Премьера должна состояться 3 декабря 2021 года.

Во-вторых, Лили-Роуз Депп вошла в каст нового сериала "Идол", как сообщает Collider.

О проекте пока известно не многое. Создателем выступит Сэм Левинсон ("Эйфория"). Вместе с Лили-Роуз в шоу сыграет певец The Weeknd.

Речь пойдет о поп-певице, закрутившей в Лос-Анджелесе роман с лидером тайного культа. И, предположительно, Депп и The Weeknd сыграют этих влюбленных.