sonyazhytkova .24 февраля, 2024 19

Зірка і продюсер "Форсажу" поділився сьогодні новиною в Instagram про одинадцятий фільм, сказавши, що це може бути кінцем для франшизи, принаймні для Дизеля.

Актор знову починає виходити на публіку після того, як у грудні проти нього був поданий позов колишньої помічниці, яка звинуватила його у сексуальних домаганнях. Але Дізель все заперечує.

"Лише щойно закінчив нашу зустріч зі сценаристами та всім колективом," - поділився Дизель на Instagram. "Виразити ентузіазм щодо нашого фіналу було м'яко кажучи недостатньо. Ого, цікаво... Поки всі вже вирушили на вихідні з напруженням та збудженням, я думав про вас всіх... нагадав про безліч моментів, коли ваша пристрасть та енергія стимулювали наш творчий процес. Ваша відданість нашій сагі мала неповторний вплив на її успіх та розвиток...".

"Дякуємо за те, що ви стали гребенем цієї глобальної саги, яка, завдяки вам, виходить за межі екрану. Це великий фінал - це не просто закінчення; це святкування неймовірної родини, яку ми разом з вами побудували".

Джерело: Deadline