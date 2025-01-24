sonyazhytkova .24 января, 2025 4

Актор поділився в соцмережах розмовою зі своєю колегою по фільму Джорданою Брюстер, яка закликала повернути виробництво до Лос-Анджелеса після нищівних лісових пожеж.

Дізель опублікував фото з Брюстер і написав: "Минулого тижня, під час пожеж, які змусили багатьох покинути свої домівки, моя сестра Джордана звернулася до мене з проханням: будь ласка, нехай Universal завершить зйомки 'Форсаж 10: Частина 2' саме в Лос-Анджелесі. Це місто зараз потребує цього як ніколи. Лос-Анджелес – це те місце, де 25 років тому почалася історія 'Форсажу', і тепер він нарешті повернеться додому. Вся любов...".

Раніше Дізель повідомляв, що наступна частина франшизи стане фінальною. Він поділився своїми емоціями після зустрічі зі сценаристами та командою, зазначивши, що рівень ентузіазму зашкалює. "Це грандіозне фінальне завершення – не просто кінець, а справжнє свято для всієї родини, яку ми створили разом", – зазначив актор.

У листопаді 2024 року Дізель натякнув, що Universal планує випуск другої частини "Форсаж 10" у березні 2026 року. За його словами, компанія навіть розглядала можливість розділити фінал на два фільми, аби повністю розкрити всі сюжетні лінії, зокрема примирення між персонажами Дома і Хоббса.

Актор наголосив, що хоче повернутися до витоків франшизи – вуличних перегонів і реальних трюків, які стали візитівкою легендарної франшизи "Форсаж".

Джерело: Deadline