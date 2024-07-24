sonyazhytkova .24 июля, 2024 3

Адаптація комедійного трилера Карла Хіассена від Білла Лоуренса наближається до прем'єри. Серіал "Bad Monkey", який є довгостроковим проєктом Лоуренса, нарешті отримав свій перший трейлер від Apple TV+.

В головній ролі - Вінс Вон, а також у серіалі знімаються Мередіт Хагнер, Мішель Монaghan, Джоді Тернер-Сміт, Роб Делані та дочка Лоуренса, співачка Шарлотта.

Дія "Bad Monkey" розгортається у Флориді, де колишній детектив Майамі Ендрю Янсі (Вінс Вон), після переведення на Кі-Ларго, змушений працювати інспектором охорони здоров'я. Коли турист випадково виловлює людську руку під час риболовлі, Янсі опиняється в центрі розслідування, яке може стати шансом повернутися до колишньої професії.

У численному ансамблі колоритних персонажів, які беруть участь у справі, можна побачити Л. Скотта Калдуелла, Роба Делані, Мередіт Хагнер, Наталі Мартінес, Алекса Моффата, Мішель Монaghan, Рональда Піта і капуцина, який виконує роль титульного примата. В ролі гостей з’являться Зак Брафф, Ешлі Нікол Блек, Скотт Гленн, Джон Ортіс та Шарлотта Лоуренс, яка дебютує на телеекрані.

Десятисерійний проєкт буде виходити з періодичністю раз на тиждень після двох перших епізодів, які з’являться 14 серпня.

Джерело: Нollywoodreporter