sonyazhytkova .15 мая, 2024 12

Трейлер другої частини приквела "Гри Престолів" розпочинається захоплюючими кадрами, що демонструють велич драконів і клятви, виголошені Аегоном, у виконанні Метта Сміта.

16 червня HBO знову запрошує глядачів на нові епізоди цього захоплючого серіалу серіалу.

Після трагічних подій у фіналі першого сезону, де Таргарієни зазнали втрат через дії Гайтауерів, драма, інспірована "Вогнем та Кров'ю" Джорджа Р. Р. Мартина, готується до напруженої війни між цими двома родинами. У новому сезоні з'являться як старі, так і нові герої, зокрема Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі, Єва Бест, а також нові обличчя, серед яких Абубакар Салім, Гейл Ренкін, Фредді Фокс, Саймон Рассел Біл, Клінтон Ліберті, Джеймі Кенна, Кірен Б'ю і інші.

Автором серіалу є Джордж Р. Р. Мартін, а співавтором та шоураннером - Райан Кондал. Серед виконавчих продюсерів - Сара Гесс, Алан Тейлор, Мелісса Бернштейн, Кевін де ла Ной, Лоні Перістер та Вінс Джерардіс.

Джерело: Deadline