sonyazhytkova .14 февраля, 2025 1

Глядачам варто готуватися до епічного зіткнення, яке обіцяє стати найжорстокішим у всій історії серіалу. Після напруженого фіналу другого сезону, коли обидві сторони лише готувалися до війни, третій сезон "Дому Дракона" відкриється грандіозною Битвою в Горлі.



Це інформацію підтвердила голова відділу драматичних серіалів та фільмів HBO Франческа Орсі в інтерв'ю Deadline.

"Це буде справжня несподіванка для глядачів. Ми розпочнемо сезон масштабною та видовищною битвою", – зазначила Орсі.

Спочатку битву в Горлі планували показати ще в другому сезоні, але через скорочення епізодів до восьми її перенесли на третій. За словами Франчески Орсі, це було правильне рішення, адже сцена потребувала більше часу для повноцінної реалізації.

У книзі Джорджа Р. Р. Мартіна "Вогонь і кров" ця битва розгортається між флотами Веларіонів (Чорні) та Тріархії (Зелені), а в небі їх підтримують дракони — це одне з найзначніших і найкривавіших протистоянь у всій "Пісні льоду й полум’я".

Хоча HBO ще не розкрили офіційний синопсис третього сезону, фанати можуть очікувати повернення ключових персонажів: Метта Сміта (Деймон Таргарієн), Емми Д’Арсі (Рейніра Таргарієн), Олівії Кук (Алісента Гайтауер) та Юена Мітчелла (Еймонд Таргарієн).

Дата прем'єри залишається загадкою, але одне можна сказати точно: це буде подія, яку не захочеться пропустити.

Джерело: Gamesradar