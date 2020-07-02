Анастасия Лях .2 июля, 2020 14

Несмотря на то, что фильм вышел в 2017 году, разговоры вокруг него до сих пор не утихают. Во-первых , Зак Снайдер готовится выпустить свою режиссерскую версию. Во-вторых , актер Рэй Фишер внезапно заявил о нездоровой атмосфере на съемках.

На своей странице в Твиттере Фишер написал, что режиссер Джосс Уидон, заменивший покинувшего проект по семейным обстоятельствам Снайдера, вел себя на площадке непрофессионально. Актер не стал уточнять, но использовал довольно красноречивые эпитеты: «оскорбительно», «отвратительно», «недопустимо». И добавил, что такое поведение постановщика поощрялось продюсерами фильма.

Журнал Variety попросил по этому поводу комментарий у продюсера Джона Берга. И тот категорически опроверг слова Фишера: «Это абсолютная неправда… Дело в том, что Рэю очень не нравилось то, что было прописано для его персонажа в сценарии, и он из-за этого злился».

Напомним, «Лига справедливости» собрала сдержанные рецензии от критиков и крайне негативные отзывы от зрителей, которые потребовали выпустить оригинальную версию Зака Снайдера.