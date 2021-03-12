Как пишет Variety, один из киноакадемиков отказался смотреть фильм под названием «Никогда, редко, иногда, всегда» постановщицы Элизы Хиттман «по соображениям морали».
По сюжету картины несовершеннолетняя Эмма, скрывающая случайную беременность, отправляется в путешествие через всю страну, чтобы сделать аборт. 80-летний киноакадемик Кит Мэррилл написал Элизе Хиттман письмо, в котором отметил, что не имеет ни малейшего интереса смотреть кино о девушке, стремящейся во что бы то ни стало убить своего нерожденного ребенка, так как такое поведение женщины и матери абсолютно противоречит его личным нравственным ценностям. Мэррилл добавил, что является христианином, счастливым отцом восьмерых детей и дедом тридцати девяти внуков (и соответственно, яростным противником абортов, как нетрудно догадаться).
Хиттман на это ответила, что и не рассчитывала попасть в оскаровскую гонку, так как в Киноакадемии давным-давно господствуют белые мужчины-консерваторы, и ничего в этом смысле не меняется и не прогрессирует. И добавила хэштэг «Оскар такой пуританский».
Напомним, в прошлые годы вокруг премии поочередно бушевали расистский и гендерный скандалы с соответствующими хэштэгами «Оскар такой белый» и «Оскар такой мужской».
Номинанты на «Оскар» 2021 станут известны 15 марта. Церемония оглашения победителей пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.