Анастасия Лях .12 марта, 2021 11

Как пишет Variety, один из киноакадемиков отказался смотреть фильм под названием «Никогда, редко, иногда, всегда» постановщицы Элизы Хиттман «по соображениям морали».

По сюжету картины несовершеннолетняя Эмма, скрывающая случайную беременность, отправляется в путешествие через всю страну, чтобы сделать аборт. 80-летний киноакадемик Кит Мэррилл написал Элизе Хиттман письмо, в котором отметил, что не имеет ни малейшего интереса смотреть кино о девушке, стремящейся во что бы то ни стало убить своего нерожденного ребенка, так как такое поведение женщины и матери абсолютно противоречит его личным нравственным ценностям. Мэррилл добавил, что является христианином, счастливым отцом восьмерых детей и дедом тридцати девяти внуков (и соответственно, яростным противником абортов, как нетрудно догадаться).

Хиттман на это ответила, что и не рассчитывала попасть в оскаровскую гонку, так как в Киноакадемии давным-давно господствуют белые мужчины-консерваторы , и ничего в этом смысле не меняется и не прогрессирует. И добавила хэштэг «Оскар такой пуританский».

Напомним, в прошлые годы вокруг премии поочередно бушевали расистский и гендерный скандалы с соответствующими хэштэгами «Оскар такой белый» и «Оскар такой мужской».

Номинанты на «Оскар» 2021 станут известны 15 марта. Церемония оглашения победителей пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.