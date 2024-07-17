sonyazhytkova .17 июля, 2024 7

Ферт зіграє персонажа на ім’я сер Буцефал Ходж. Також, у головних ролях засяють такі зірки, як Джозеф Файнс, Наташа МакЕлхоун та Геро Файнс Тіффін.

Проєкт натхненний серією романів Енді Лейна "Молодий Шерлок Холмс". Режисерське крісло займає Гай Річі.

"Молодий Шерлок" представляє собою новий погляд на відомого детектива в стилі фільмів про Шерлока Холмса від Річі. У серіалі йдеться про 19-річного Шерлока, який, перебуваючи в неласці, необроблений і непідготовлений, потрапляє в розслідування вбивства в Оксфордському університеті, що ставить під загрозу його свободу. Поринувши у своє перше розслідування без жодних навичок самоконтролю, Шерлок викриває міжнародну змову, яка докорінно змінює його життя.

Меттью Паркгілл ("Rogue") адаптує романи Лейна і буде шоураннером серіалу. Паркгілл та Річі виступають виконавчими продюсерами разом із Саймоном Келтоном, Іваном Аткінсоном, Саймоном Максвеллом, Дханою Гілберт, Коліном Вілсоном та Марком Рестегіні. Гаррієт Крилман є співвиконавчим продюсером.

Джерело: Нollywoodreporter