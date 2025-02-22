sonyazhytkova .22 февраля, 2025 9

Анімаційний фільм від New Line Cinema та Warner Bros. Animation стане доступним для перегляду на стримінговому сервісі Max у п’ятницю, 28 лютого. А вже наступного дня, 1 березня, о 20:00 відбудеться його прем’єра на телеканалі HBO.

Події фільму розгортаються за 183 роки до основної трилогії "Володар перснів" і розповідають історію легендарного короля Рогану Гелма Молоторукого. Коли хитрий і безжальний ватажок дунландців прагне помститися за загибель батька, донька Гелма, Гера, змушена стати на чолі опору, аби врятувати свій народ від знищення.

Режисером стрічки виступив Кендзі Каміяма ("Той, що біжить по лезу: Чорний лотос", "Привид у броні: Окремий комплекс"). Головні ролі озвучили Браян Кокс (Гелм Молоторукий), Гайя Вайз (Гера) та Люк Паскваліно (Вульф). Також до акторського складу долучилася Міранда Отто, яка знову озвучила Еовін, воїтельку Рогану та оповідачку історії.

Сценарій написали Джеффрі Еддіс, Вілл Меттьюз, Фібі Ґіттінс та Арті Папагеоргіу, а до створення історії долучилася Філіппа Бойенс, яка працювала над кінотрилогіями "Володар перснів" і "Гобіт".

Джерело: Deadline