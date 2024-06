sonyazhytkova .6 июня, 2024 6

Акторка долучається до серіалу "До нуля", ставши однією з найвідоміших зірок, які з'явилися у творах Крісті для BBC з моменту, коли Джон Малкович виконав роль Пуаро у телешоу "Вбивства за алфавітом" у 2018 році.

За сюжетом після вибухового скандалу, британський тенісист Невіл Стрейндж (Олівер Джексон-Коен) та його колишня дружина, Одрі (Елла Лілі Хайленд), приймають несподіване рішення провести літо разом. Вони обирають для цього розкішний особняк, що належить тітці Невіла, Леді Трессіліан (зіграна Анджелікою Г'юстон), розташований на березі моря.

До акторського складу серіалу приєдналися також Джекі Клун ("Motherland"), Грейс Догерті ("Call the Midwife"), Джек Фартінг ("Rain Dogs"), Халіл Гарбія ("Mary & George"), Адам Хьюґілл ("Sherwood"), Мімі Кін ("Sex Education"), Кларк Пітерс ("The Wire"), Меттью Різ, лауреат премії "Еммі" за роль у шоу "The Americans", та володарка премії "Олів'є" Анжана Васан за роботу у "Black Mirror: Demon 79". Зйомки відбуваються у містах Брістоль та Девон.

"До нуля" є продовженням минулорічної адаптації "Вбивство – це легко" і входить до нової хвилі адаптацій творів Крісті для BBC та BritBox. Сценарій написала Рейчел Беннетт, а режисером виступає Сем Ятс. Виробництвом займається Mammoth Screen у співпраці з Agatha Christie Limited.

Джерело: Deadline