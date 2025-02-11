sonyazhytkova .11 февраля, 2025 3

Глядачам доведеться ще трохи почекати, перш ніж вони знову зануряться у постапокаліптичний світ "Fallout" від Prime Video. Проте Гоггінс, який зіграв загадкового Гуля, вже поділився цікавими подробицями про другий сезон.

На червоній доріжці прем’єри третього сезону "Білого лотоса" актор, зазначив, що продовження серіалу буде ще масштабнішим та захопливішим:

"Ми активно знімаємо вже з листопада, і, чесно кажучи, перший сезон здався мені винятковим. Але те, що зараз створюють сценаристи та вся команда, – це зовсім інший рівень. Глядачі будуть вражені. Ми працюємо над цим із величезним завзяттям", – заявив Гоггінс у коментарі для Deadline.

Другий сезон "Fallout" знімають у Лос-Анджелесі, куди виробництво перенесли з Нью-Йорка. Проте зйомки довелося ненадовго призупинити через лісові пожежі в Каліфорнії.

Серіал, заснований на культовій грі від Bethesda Game Studios, розповідає про мешканців бункерів, які через двісті років після катастрофи змушені вийти на поверхню та виживати в руїнах ретрофутуристичного світу.

Коли саме відбудеться прем’єра другого сезону, поки залишається таємницею.

Джерело: Deadline