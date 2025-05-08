sonyazhytkova .8 мая, 2025 4

Актор, номінований на "Еммі" за роль загадкового і харизматичного Гуля, натякнув, що в другому сезоні постапокаліптичного телешоу "Fallout" на нас чекає щось зовсім інше. Він зізнався, що навіть сам не був готовий до того, куди заведе сюжет цього разу. І це звучить як попередження.

В інтерв’ю GamesRadar+, Волтон Ґоґґінс, зізнався: навіть його, фаната першого сезону, приголомшив розвиток подій у продовженні.

"Я не говорю про свою роботу, я говорю про весь той глибокий внесок, який зробили художники, творці, кожен на майданчику... Це вже зовсім інший рівень", — розповідає Ґоґґінс. "Я не був готовий до того, куди піде історія. Світ тепер виглядає настільки правдоподібно, ніби в ньому вже живуть двісті років. Це щось неймовірне. І я не можу дочекатися, коли глядачі це побачать".

Перший сезон "Fallout", заснований на культовій серії відеоігор, вийшов на Prime Video у 2024 році й одразу побив рекорди стрімінгу, ставши найпопулярнішим оригінальним шоу платформи. Історія, в якій після ядерної катастрофи колишній актор перетворюється на моторошного, але харизматичного Гуля, прикувала увагу мільйонів — і підкинула несподівану підказку в фіналі: далі на нас чекає Лас-Веґас.

Офіційної дати релізу другого сезону наразі немає. Але якщо вірити Ґоґґінсу, все лише починається. Світ "Fallout" стає щільнішим, похмурішим і водночас... ще більш притягальним. І якщо перший сезон був лише кроком у пустку, то другий — це вже занурення з головою у світ, де руїни старого життя шепочуть щось тривожне, а майбутнє здається ще більш вибухонебезпечним.

Хтозна, можливо, цей сезон стане тим самим поворотом, після якого вже не буде дороги назад — ні для героїв, ні для глядачів.

Джерело: Gamesradar